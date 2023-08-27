В Новосибирской области ищут пенсионерку в зеленом платке

Пенсионерка пропала 25 августа. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"
В Новосибирской области пропала 76-летняя Галина Федеровна Семина. Она ушла из дома 25 августа и не вернулась. Женщина была в СНТ «Обские зори» деревня Усть-Тула Болотинского района.
Как сообщают волонтеры, рост пенсионерки 147 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Предположительно она была одета в черную жилетку, синие штаны, черные шлепки, зеленый платок.
Если вам что-то известно о местонахождении Галины Федеровны сообщите по телефону 112 или 8 (800) 700-54-52.
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