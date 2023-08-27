«Залипла в телефон»: новосибирцы заметили в метро полуголую женщину

Женщина лежала на сидениях. Фото: "АСТ-Black"
В новосибирском метро заметили полуголую женщину. Она лежала на нескольких сидениях и смотрела в телефон.
- Она залипла в телефон. Уровень пофигизма, к которому я стремлюсь, - сообщил подписчик группы «АСТ-Black».
На кадрах видно, что рядом стоящие пассажиры метро не сильно обращают внимание на поведение женщины. Однако, в комментариях под постом горожане высказали недовольство такой ситуацией.
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