«Залипла в телефон»: новосибирцы заметили в метро полуголую женщину

Женщина лежала на сидениях. Фото: "АСТ-Black"

В новосибирском метро заметили полуголую женщину. Она лежала на нескольких сидениях и смотрела в телефон.

- Она залипла в телефон. Уровень пофигизма, к которому я стремлюсь, - сообщил подписчик группы «АСТ-Black».

На кадрах видно, что рядом стоящие пассажиры метро не сильно обращают внимание на поведение женщины. Однако, в комментариях под постом горожане высказали недовольство такой ситуацией.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber