Ураган повалил деревья. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

Под Новосибирском ураган уничтожил лесную рощу. Сильный ветер повалил деревья недалеко от Пашино.

- Тут вообще беда. Дерево на опоре висит. Тут конкретное торнадо прошло, - сообщили подписчики группы «АСТ-54».

На кадрах, которыми поделились подписчики видно, что большая часть леса повалено.

Напомним, что стихия разбушевалась еще вечером 25 августа. Город залило дождем, а во многих дворах деревья вырвало с корнем и повалило на детские площадки.

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