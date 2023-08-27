Ураган повалил деревья. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"
Под Новосибирском ураган уничтожил лесную рощу. Сильный ветер повалил деревья недалеко от Пашино.
- Тут вообще беда. Дерево на опоре висит. Тут конкретное торнадо прошло, - сообщили подписчики группы «АСТ-54».
На кадрах, которыми поделились подписчики видно, что большая часть леса повалено.
Напомним, что стихия разбушевалась еще вечером 25 августа. Город залило дождем, а во многих дворах деревья вырвало с корнем и повалило на детские площадки.
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