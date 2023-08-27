В Новосибирской области простятся с двумя мужчинами, погибшими на СВО

Анатолий Романов (слева) и Николай Фролов (справа) погибли в зоне СВО. Фото: администрация Черепановского района/администрация Убинского района

В Новосибирской области похоронять сразу двух мужчин, погибших на СВО. 27 августа в Черепаново простятся с Анатолием Романовым.

- Анатолий добровольно встал на защиту Родины. И с честью исполнял свой долг российского солдата. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, - сообщает администрация Черепановского района.

Похороны пройдут в Черепаново.

В Убинском районе сегодня 27 августа похоронят Николая Фролова. Он родился в селе Кожурла.

- Николай Александрович заключил контракт с добровольческим отрядом «ЗЕТ» и отправился в зону специальной военной операции. В июле 2023 года во время выполнения воинского долга в СВО пал смертью храбрых, - рассказали в администрации Убинского района.

Прощание с Николаем состоится в его родном доме в селе, где он родился.

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