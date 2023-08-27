В Новосибирской области женщин стало на 18,5% больше, чем мужчин

В Новосибирской области женщин живет больше. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирской области увеличилось количество проживающих женщин. Их стало на 18,5% больше, чем мужчин.

- Численность мужчин составила 1278,7 тысяч человек, женщин – 1515,6 тысяч человек. Женщин на 236,9 тысяч человек (на 18,5%), больше, чем мужчин, - сообщает Новосибирскстат.

По данным Новосибирскстата на 1000 мужчин приходится 1185 женщин. Такая статистика складывается из-за того, что мужчины раньше умирают.

- По состоянию на 1 января 2023 года численность населения Новосибирской области составила 2794,3 тысяч человек. За год число жителей сократилось на 3,2 тысяч человек или на 0,1%, - говорится в сообщении ведомства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber