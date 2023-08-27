Под Новосибирском построят курорт «Речкуновский» за 5 миллиардов рублей

Популярный ранее курорт построят заново.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Под Новосибирском построят новый курорт «Речкуновский». Он будет располагаться в Бердске. Об этом сообщили на сайте правительства РФ.
- Объем инвестиций оценивается в 5 миллиардов рублей, после запуска комплекса дополнительный турпоток в регион составит 23 тысячи человек в год, - сообщили в правительстве.
Известно, что новый проект будет реализован совместно с корпорацией «Туризм. РФ». В новом курортно-оздоровительном комплексе будет 270 номеров.
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