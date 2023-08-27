В Новосибирске начался фестиваль «В Сибири-есть»

Фестиваль продлится до 27 августа. Фото: t.me/tereshkovaave

В Новосибирске на Михайловской набережной стартовал гастрофестиваль «В Сибири-есть». Он открылся в субботу 26 августа.

- Очень рада, что уже второй год подряд фестиваль радует наших горожан и гостей города! Обсудили туристический потенциал города, и профессионалы провели мастер классы сибирской кухни! – сообщила в своем телеграм-канале Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска.

В программе мероприятия есть фуд-корт под открытым небом, винная ярмарка и кулинарные баттлы. Гастрофест продлится до 27 августа.

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