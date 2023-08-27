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НовостиОбщество27 августа 2023 0:00

Тепло и без осадков: воздух в Новосибирске 27 августа прогреется до +21

В Новосибирске 27 августа будет +21 и без осадков
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске 27 августа будет +21 и без осадков.

В Новосибирске 27 августа будет +21 и без осадков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске 27 августа. День порадует теплом, осадков не предвидится.

– Воздух прогреется до +19…+21 градуса. Будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть западный, с порывами 4-9 метров в секунду, – говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По области возможно дожди, грозы и +23. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.

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