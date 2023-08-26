В Новосибирске подросток прокатился на капоте машины по ночному городу. Фото: АСТ-Black // стоп-кадр.
В Новосибирске подросток устроил себе опасное развлечение. Он забрался на капот авто и прокатился таким образом по ночному городу.
– Подростки развлекаются как могут! – написали в телеграм-канале ACT-Black.
На кадрах к посту подросток вещает с капота машины с невозмутимым лицом. А авто на скорости едет по мокрой после дождя дороге. Парень сидит на капоте и с довольным видом заигрывает с девушками-прохожими.
Увиденное возмутило комментаторов. Они уверены, что поведение парня – безрассудство.
– Это же естественный отбор, – считают новосибирцы.
Они отметили, что парень нашел не лучший способ привлечь к себе внимание.
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