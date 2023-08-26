В зоне спецоперации погиб доброволец из Новосибирской области Анатолий Романов. Фото: администрация Черепановского района НСО.

В зоне спецоперации погиб доброволец из Новосибирской области Анатолий Романов. 41-летний мужчина проживал в Черепаново.

– Анатолий добровольно встал на защиту Родины. И с честью исполнял свой долг российского солдата. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, – сообщает администрация Черепановского района Новосибирской области.

Власти выразили соболезнования родным и близким Анатолия Романова.

Изначально сообщалось, что похоронят сибиряка 26 августа. Однако после дату прощания перенесли.

– Прощание и похороны Романова Анатолия Владимировича переносятся на завтра, 27 августа, – уточнили власти.

Пройдет церемония прощания в Черепаново, на улице Цыцаркина д.51 а в Прощальном доме. Попрощаться с Анатолием Романовым можно будет с 11:00 до 12:00.

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