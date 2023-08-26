Суд обязал подрядчика отремонтировать Димитровский мост в Новосибирске.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске подрядчик устранит дефекты дороги на Димитровском мосту. Такое решение вынес Арбитражный суд. Это связано с тем, что на мосту вскоре после ремонта появились выбоины и колеи. Хотя по гарантии он должен был прослужить не меньше, чем 4 года.
В постановлении Арбитражного суда говорится, что подрядчик «Новосибирскавтодор» должен в течение 30 дней с момента вступления в силу Постановления устранить все дефекты на дороге.
Известно, что изначально подрядчик отказался исправлять ремонт. Представители компании заявили, что покрытие испортилось не из-за некачественных работ. А якобы из-за чересчур интенсивного движения по мосту.
Однако суд принял сторону истца, мэрии города. Поэтому подрядчик теперь обязан исправить все дефекты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер