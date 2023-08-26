Суд обязал подрядчика отремонтировать Димитровский мост в Новосибирске. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске подрядчик устранит дефекты дороги на Димитровском мосту. Такое решение вынес Арбитражный суд. Это связано с тем, что на мосту вскоре после ремонта появились выбоины и колеи. Хотя по гарантии он должен был прослужить не меньше, чем 4 года.

В постановлении Арбитражного суда говорится, что подрядчик «Новосибирскавтодор» должен в течение 30 дней с момента вступления в силу Постановления устранить все дефекты на дороге.

Известно, что изначально подрядчик отказался исправлять ремонт. Представители компании заявили, что покрытие испортилось не из-за некачественных работ. А якобы из-за чересчур интенсивного движения по мосту.

Однако суд принял сторону истца, мэрии города. Поэтому подрядчик теперь обязан исправить все дефекты.

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