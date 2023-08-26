Чаще всего жители Новосибирской области умирают от рака и болезней крови. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Названы самые распространенные причины смерти жителей НСО в 2022 году. Лидируют – онкология и болезни крови.

По данным Новосибирскстата, от болезней системы кровообращения умерли 18,7 тысяч сибиряков. А от злокачественных образований из жизни ушли практически 6,5 тыс. пациентов.

Внешние причины в списке занимают 3,2 тысяч человек. Известно, что 383 из них совершили самоубийства.

Болезни органов дыхания спровоцировали смерть у почти 1,8 тысяч жителей НСО. А от болезней органов пищеварения умерли более 1,6 тысяч человек. Статистики уточнили, что от инфекционных и паразитарных заболеваний из жизни ушло почти 1,1 тыс. человек в Новосибирской области.

В общей сложности скончались 38,3 тыс. человек. Известно, что 312 человек из них – это дети, которым не исполнилось и 17-ти лет.

–37,9 тыс. человек — в возрасте от 18 лет и старше. У 84 пациентов возраст не установили, – сообщает «РБК Новосибирск».

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