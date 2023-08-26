Мощный ураган снес крыши с домов в нескольких сёлах в Новосибирской области. Фото: глава Болотнинского района Олег Королёв.

Болотнинский район Новосибирской области пострадал от последствий стихии. После урагана, нагрянувшего накануне, несколько сел остались без электричества. Также сильнейший ветер снес крыши со множества домов.

– Сильный ветер в который уже раз в этом году ломал деревья, рвал провода. Больше всего от непогоды пострадали Зудово и Большечерное — там снесло крыши с домов. Где-то кровли сорвало частично, где-то целиком, – рассказал глава Болотнинского района Олег Королёв.

По словам главы, света по-прежнему нет во многих населенных пунктах. Для решения проблемы в районе работают местные электрики. Им помогают также специалисты с Тогучинского района.

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