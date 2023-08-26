В Новосибирске от удара молнии сгорел двухэтажный дом

Двухэтажный дом сгорел в Новосибирске от удара молнии. Фото: Людмила Ожанская.

Трагедия произошла в микрорайоне Пашино в Калининском районе Новосибирска. Там в ночь на 25 августа сгорел двухэтажный дом. ЧП случилось во время грозы – в здание, где проживали 11 семей, ударила молния. После чего дом в считанные минуты охватило пламя.

Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, что жильцы успели выбежать из полыхающего строения. Погибших в результате происшествия нет. Вот только погорельцам нужна помощь. Они остались без крова над головой и без имущества.

– Жильцы не забрали паспорта, остались их телефоны. Все сгорело. Теперь жильцам, потерявшим имущество, нужна помощь. Такая беда произошла в преддверии 1 сентября. В доме проживали несколько семей, – рассказала КП-Новосибирск очевидица Людмила Ожанская.

ЧП прокомментировали в ГУ МЧС по Новосибирской области. По данным ведомства, пожар на улице Белореченской начался в 23:51. Из дома спаслись четверо детей и семеро взрослых. Никто не пострадал.

– 42 минуты потребовалось огнеборцам для ликвидации пожара. В результате огонь повредил дом по всей площади в 192 квадратных метра. На тушение реагировали 26 человек и 8 единиц техники, – сообщили в региональном МЧС.

Причину пожара установят дознаватели. По предварительным данным, пожар спровоцировал грозовой разряд.

Уважаемые читатели, если вы готовы оказать помощь погорельцам, свяжитесь с ними по номерам: 8-953-804-13-46 (Маргарита) или напишите WhatsApp по номеру: 89513889351

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber