В США осудили ученую из Новосибирска за провоз пробирок с ДНК редких животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В США огласили приговор научному сотруднику Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН и Новосибирского госуниверситета Полине Перельман. Сибирячку осудили за контрабанду ДНК редких животных. При задержании, 19 августа 2022 года, у Перельман в аэропорту им. Даллеса обнаружили пенопластовый холодильник с надписью «Образцы для исследований». В нем находились 19 небольших флаконов и пробирок, упакованных в сухой лед. Задекларированы образцы не были.

Перельман грозил срок до 20 лет лишения свободы. Однако 24 августа суд назначил ей условный срок и штраф в размере 1000 долларов.

– Можно сказать, что Полина Перельман отделалась легким испугом, – сообщают «Родные Берега» со ссылкой на подругу ученой.

Ранее КП-Новосибирск писала, что ученая не задекларировала образцы в страхе, что таможенники примут их за возбудитель болезни и конфискуют. Известно, что образцы из набора Перельман, были получены от стерхов и красных волков. А эти животные в США находятся под угрозой исчезновения. При этом ученая не скрывала, что в США планировала их секвенировать. То есть определить нуклеотидную последовательность в ДНК. Такая процедура – это обычная работа для ученых.

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