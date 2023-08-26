Жительница Бердска в НСО обещает вознаграждение тому, кто вернет ей велосипед. Фото: предоставлено Евгенией.

Жительница Бердска сообщила о пропаже велосипеде. По словам девушки, его угнали. Произошел инцидент 25 августа у магазина на улице Лелюха, 13.

– Велосипед угнали у магазина «Табак», в 18:45 оставили на минуту. Мимо проходил мужчина с темной бородой, лет 35-40, смуглый, в светло-розовом велюровом костюме и джинсовке сверху, джинсовая кепка. Увидел непристегнутый велосипед, сел и поехал в сторону Карла Маркса, – рассказала КП-Новосибирск Евгения, владелица велосипеда.

Девушка добавила, что не обращалась в полицию. Надеется на помощь неравнодушных очевидцев. Тому, кто поможет вернуть велосипед, обещает вознаграждение – 5 тысяч рублей.

– Велосипед приметный, собирался под владельца. Деталей много неродных. Черный viper, красные лютые педали, красные тросики тормозов, рога без заглушек, покрышки Kenda, на сидушке слева вырван клок, – перечислила приметы велосипеда Евгения.

Если вы знаете, где находится велосипед, напишите Евгении в личные сообщения.

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