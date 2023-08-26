В Новосибирске жильцы дома на Римского-Корсакова пожаловались на жуткие засоры. Фото: предоставлено жильцами.

Жильцы дома № 26 на улице Римского-Корсакова пожаловались на постоянные засоры канализации. Происходят они, по словам новосибирцев, на цокольном этаже. Обычно, говорят жильцы, их оперативно устраняют. Однако накануне дозвониться до коммунальной службы удалось не сразу.

– Периодически из-за контруклона и недобросовестных соседей засоряется канализационный выпуск и, как следствие, поднимается вода в унитазе, ванне и в раковине цокольного этажа. Раньше управляющая компания реагировала на звонки и прочищала выпуск оперативно. Но 25 августа при очередном засоре жители этих квартир не смогли дозвониться ни до управляющей компании, ни до ЕДДС Новосибирска на протяжении нескольких часов, – рассказали КП-Новосибирск жильцы дома.

Из-за этого вода при каждом смывании поднималась все больше. А жильцам пришлось столкнуться с сильными неудобствами.

- Только в 23:00 приехали специалисты аварийно-диспетчер кой службы УК и прочистили, – уточнили жильцы.

Историей новосибирцы поделились в соцсетях. Комментаторы отметили, что цокольные этажи не предназначены для проживания. Поэтому проблема засоров для таких квартир – не редкость.

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