Председатель Заксобрания Андрей Шимкив выступил на пленарном заседании XXIII съезда работников образования

Андрей Шимкив рассказал, что вместе с коллегами побывал в разных районах региона. Фото: Заксобрание НСО

Сегодня в новосибирском Экспоцентре состоялось пленарное заседание XXIII съезда работников образования «Система образования Новосибирской области: новые вызовы – новые требования – новая ответственность». Приветствуя участников, Губернатор Андрей Травников сказал о высокой ценности труда педагогов.

А зампред комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Евгений Подгорный отметил, что сейчас очень важные и нужные изменения происходят в образовательном процессе.

- Правильно, что делаем упор на патриотическое воспитание и рассказываем детям, что происходило и происходит в нашей стране, как развивается государство и с какими вызовами сталкивается, какие у нас герои и кто защищает нашу Отчизну сейчас, - отметил Евгений Подгорный.

Спикер регионального парламента Андрей Шимкив рассказал, что вместе с коллегами побывал в разных районах региона.

- И я, и мои коллеги – депутаты Заксобрания за лето побывали во всех районах области. И новые школы, и капитально отремонтированные учреждения, и прекрасно оснащенные современные мастерские – не иллюзия, а реально существующие, введенные в эксплуатацию объекты. Один из них мы через неделю открываем в селе Шайдурово Сузунского района, этого новоселья ждали дети и взрослые в течение 25 лет! – отметил председатель Заксобрания.

Андрей Шимкив отметил, что не иллюзия – и дефицит кадров, особенно в сельских школах.

- Все предложения и шаги по решению этой задачи мы готовы и будем поддерживать. Как будем поддерживать и институт наставничества. Не только в смысле подращивания молодых педагогов, но и в более широком, социально значимом смысле наставничества. Если повезло с наставником в школе – это, как говорят сейчас, словно «персональный код» получить: все дороги открыты и в жизни, и в профессии, - пояснил спикер парламента.

Андрей Шимкив поблагодарил педагогическое сообщество и призвал родительскую общественность, руководителей местного самоуправления из всех районов области участвовать в воспитании молодого поколения.

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