В Новосибирске судят инженера участка за падение наледи на 9-летнюю девочку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в Дзержинский районный суд поступило дело в отношении инженера участка ООО «СтройМаркет». Женщину обвиняют по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». По вине инженера пострадала 9-летняя девочка – на нее рухнула ледяная глыба с крыши дома.

– 23 февраля 2023 г. Сайрайкина И.А., осуществляя дежурство на вверенном ей участке, осмотрела многоквартирный дом №26 «а» по ул. Лазарева. Женщина выявила скопившуюся в значительном объеме на кирпичном выступе дома снежную массу. Она представляла опасность для жизни и здоровья граждан, – говорится на сайте Дзержинского районного суда.

Глыбу требовалась незамедлительно убрать. Инженер в нарушение правил безопасности разместила сигнальную ленту только на фасаде дома. Тем самым не ограничила опасный участок местности для предотвращения проходу прохожим. Кроме того, она не предприняла срочных мер для очистки фасада дома от снега, наледи и сосулек.

В результате этого днем 23 февраля 2023 года снежная глыба упала на девочку 2013 года рождения. Школьница получила тяжкий вред здоровью.

Первое судебное заседание по делу прошло 25 августа.

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