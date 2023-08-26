Видео с мужчиной, зажатым деревом в Новосибирске, показали спасатели. Фото: МАСС.

Появилось видео спасения мужчины, зажатого между деревом и бетонной плитой в Новосибирске. Кадры показали в службе МАСС.

- Произошел инцидент 25 августа, мужчину 1955 года рождения зажало между деревом и бетонной плитой, - напомнили обстоятельства происшествия в МАСС.

На кадрах, которые показали спасатели, видно, что мужчина не мог выбраться из-за западни: его тело застряло между стволом и бетонной плитой. При каких обстоятельствах это произошло, в Масс не раскрыли.

Спасатели деблокировали пенсионера и передали его бригаде медиков скорой помощи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber