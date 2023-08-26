«Подписала протокол и впала в кому»: сибирячка судится с водителем из-за ДТП под Новосибирском

Сибирячка впала в кому после ДТП. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Кузбасса судится с сибирячкой после аварии на заснеженной трассе. ДТП случилось 9 января 2022 года в Тогучинском районе.

«Тойота Порте» столкнулась с «Тойотой Королла Филдер» под управлением 40-летней женщины с дочерью-пассажиркой. Пострадал 30-летний водитель «Филдера», он попал в больницу с переломами ноги, которые оценили как вред здоровью средней тяжести. Женщину госпитализировала «скорая», она находилась в коме. Дочь получила сотрясение мозга.

В ГИБДД не стали возбуждать уголовное дело и водитель «Филдера» подал в суд на женщину-водителя, потребовав более 1,2 миллиона рублей компенсации. Проверка не выявила нарушений в чистке дороги.

- Ответчик прислала возражения: она ехала с дочерью, ее автомобиль откинуло на встречку из-за гололеда в условиях снегопада и сильного ветра. Она сообщила, что ее авто развернуло на 90 градусов влево, в результате произошло столкновение. Протокол ДТП на месте подписала не глядя, а в больнице впала в кому. А истец не предпринял мер к экстренному торможению и сам якобы нарушил ПДД. Женщина считает, что не должна быть ответчиком в споре, просит в иске отказать, - сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Ольга Педрико.

Иск рассматривается в суде.

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