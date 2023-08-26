Тонувшего мальчика вытащили из котлована в Новосибирске

В новосибирском котловане чуть не утонул ребёнок. Фото: Влад Комяков

В Ленинском районе Новосибирска чудом не произошла беда. Там 25 августа в котловане на Юго-Западном чуть не утонул ребенок. Его вытащили из воды спасатели.

– Поступило сообщение, что в котловане тонет ребенок. 11-летнего мальчика вытащили из воды, – говорится в сводке МАСС.

Известно, что помощь врачей ребенку не понадобилась. На место ЧП вызвали сотрудников полиции.

Ранее в МАСС предупреждали новосибирцев об опасности купания в конце августа:

- Несмотря на жаркую погоду, вода в водоемах уже прохладная и несет опасность. Купание в холодной воде часто приводит к переохлаждению, которое может вызвать судороги в ногах, из-за чего возрастает риск утопления, - сообщали сотрудники службы спасения.

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