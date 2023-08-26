Сезон охоты начался в Новосибирской области 26 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области стартовал сезон охоты в субботу, 26 августа. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. В ведомстве напомнили охотникам о рисках, связанных с его началом. А также о том, что на природе и водных объектах необходимо соблюдать правила безопасности.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесу и на берегах водоемов, не оставляйте огонь без присмотра и не ложитесь спать рядом с непотушенным костром. Не бросайте горящие спички или окурки сигарет, – говорится в сообщении ведомства.

При охоте с лодки сибиряков просят проверить исправность плавательного средства. Соблюдать безопасность нужно и при стрельбе. Так как при отдаче человека может выбросить за борт.

– Обязательно следите за прогнозом погоды. В любую поездку на природу возьмите с собой теплые вещи, провизию и заряженный мобильный телефон, – добавили в МЧС.

В случае ЧС, жителей НСО попросили звонить по номеру 112.

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