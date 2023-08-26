Люди жалуются на плохие условия во временном жилье. Фото: Скриншот бийского телевидения

Бийчане рассказали, почему они не хотят жить в квартирах соцнайма. Порой люди отказываются переселяться туда из очень плохих условий.

— Меня не устраивает этот дом и это жилье. Обращалась уже в прокуратуру, но пока ничего не меняется, — с горечью говорит Любовь Борисовна. — Здесь люди приходят пожить временно, оставшись без жилья, а в итоге некоторые и по двадцать лет живут, — рассказывают сибиряки изданию «Бийский рабочий».

Основная претензия людей ко временном жилью — условия. Многие жалуются на то, что предоставляемые дома иной раз сами в плохом состоянии. Да и контингент там не из приятных.

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