В соцсетях появилось видео, где в Новосибирске в девушку едва не попала молния

В соцсетях появилось видео, где якобы в Новосибирске девушку чуть не ударила молния.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» появилось видео, снятое якобы в Новосибирске во время грозы 25 августа. На кадрах видео девушка снимает буйство стихии во дворе дома, когда прямо рядом с ней ударяет молния.
Момент происходит буквально за долю секунды, камера успевает запечатлеть только короткую вспышку света. Затем в ролике слышен крик девушки, которая, испугавшись, отбегает к подъезду.
Ролик появился в соцсетях. Фото: "Новосибирск с огоньком"
Ранее КП-Новосибирск писала о последствиях грозы в Новосибирске 25 августа. Из-за сильного ветра в домах выбивало пробки, на дороги падали деревья, у зданий срывало кровлю и обшивку. В некоторых домах даже выбило окна и стеклянные двери.
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