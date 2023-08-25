В Новосибирске у ученых украли редкую картошку на форуме «Технопром»

Пробирки забрали прямо со стола. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Новосибирске на научном форуме «Технопром 2023» произошла крайне нестандартная кража. У ученых Всероссийского НИИ сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) украли…образцы картошки в пробирках.

— У института был стенд, где презентовали в пробирках образцы картофеля, который они вывели. Ученый отошел от стенда буквально на пару минут, а когда вернулся — не досчитался пробирок. Видимо, люди подумали, что раз тут стоит много образцов, то их можно брать. Хотя сами ученые негодуют, — рассказал корреспондент КП-Новосибирск с места событий.

Ученый отошел от стенда буквально на минуту. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Картофель, который вывели в НИИ, уникален тем, что не цветет. Как объясняют ученые, благодаря этому ресурсы, которые растение затрачивало на этот процесс, могут пойти на образование новых клубней, что сделает картофель более плодоносным.

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