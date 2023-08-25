На Алтае грабители закопали в лесу украденные у туристов драгценности и деньги

На Алтае украденные у туристов ценности нашли закопанными в лесу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Алтае туристы лишились 800 тысяч рублей после проникновения в гостиничный номер грабителей, пишет издание «ТОЛК». Жертвами незнакомцев стали две семьи и Омской области и Татарстана.

Кража произошла в гостевом доме в поселке Дубровка. В один из дней, когда туристов не было в номере, неизвестные пробрались внутрь и вынесли ценности.

В списке украденного оказались брендовые наручные часы, золотые кольцо и цепочка с бриллиантами, два мобильника и 120 тысяч рублей наличкой.

Полиции потребовался всего день, чтобы найти виновников. Ими оказались 32-летний ранее судимый житель Барнаула и 24-летний житель Шебалинского района. В день кражи один из подозреваемых отжал створку окна и влез внутрь. Второй подстраховывал на улице.

Добытое имущество грабители закопали в лесу, чтобы позднее продать.

Сейчас драгоценности и телефоны вернулись к своим владельцам, а мужчинам грозит срок за кражу.

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