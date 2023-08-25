«Думала, это что-то инородное»: в лесу под Новосибирском нашли зловонный гриб-червяк

Женщина нашла краснокнижный гриб в лесу под Новосибирском. Источник фото: Александра Семенцова

Жительница Новосибирска нашла в лесу краснокнижный гриб-червяк. Плод женщина обнаружила во время прогулки с собакой. Фото своей находки она поделилась с КП-Новосибирск.

- Гуляла по лесу с собакой в деревне Издревая пару недель назад. Находила подберезовики и подосиновики. И вдруг увидела что-то яркое. Сначала думала, что это что-то инородное. Никогда такого не видела. Сделала фото и ушла, и только потом прочитала, что гриб из красной книги и имеет неприятный запах, - рассказала КП-Новосибирск Александра.

Срезать гриб женщина не стала. Так что у грибников есть все шансы найти его на прежнем месте.

Сморчок вонючий, который нашла Александра, принадлежит семейству веселковых. Гриб издает интенсивный запах падали. Плоды не съедобны, а встретить их можно до конца сентября.

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