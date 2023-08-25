13-летняя певица и блогер Милана Хаметова выступит в Новосибирске 27 августа

Певица и блогер Милана Хаметова встретится с новосибирцами.
Фото: Даниил ОПАРИН
Блогер Милана Хаметова проведет фан-встречу в Новосибирске. 13-летняя певица выступит в ТЦ «МЕГА» 27 августа в 16.00.
- Жду каждого! Оторвемся перед школой! Поболтаем, пофоткаемся, попоем и потанцуем. Вход свободный, - написала Милана в соцсетях.
Милана родом из Новосибирска. Родители водили ее на вокал, танцы и гимнастику. А в четыре года решили отдали дочь в модельное агентство. Девочку сразу стали приглашать для съемки одежды популярных брендов. В 10 лет Милана с мамой переехали в Москву, где ее заметили российские звезды.
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