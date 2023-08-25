13-летняя певица и блогер Милана Хаметова выступит в Новосибирске 27 августа

Певица и блогер Милана Хаметова встретится с новосибирцами. Фото: Даниил ОПАРИН

Блогер Милана Хаметова проведет фан-встречу в Новосибирске. 13-летняя певица выступит в ТЦ «МЕГА» 27 августа в 16.00.

- Жду каждого! Оторвемся перед школой! Поболтаем, пофоткаемся, попоем и потанцуем. Вход свободный, - написала Милана в соцсетях.

Милана родом из Новосибирска. Родители водили ее на вокал, танцы и гимнастику. А в четыре года решили отдали дочь в модельное агентство. Девочку сразу стали приглашать для съемки одежды популярных брендов. В 10 лет Милана с мамой переехали в Москву, где ее заметили российские звезды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13-летняя блогер Милана Хаметова из Новосибирска стала номинантом списка Forbes

Девочка стала самой молодой номинанткой (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber