28 августа в Новосибирске стартуют испытания теплосетей на участке ТЭЦ-2. Фото: Олег УКЛАДОВ

28 августа в Ленинском районе Новосибирска стартуют испытания теплосетей на участке ТЭЦ-2. Они продлятся по 1 сентября.

- С 28 августа по 1 сентября ООО «Новосибирская теплосетевая компания» будет испытывать на плотность и прочность тепловые сети по зонам теплоснабжения от ТЭЦ-2 Городского вывода, - сообщили в мэрии.

Работы проведут на сетях, располагающихся по улицам Планировочной, Котовского, Горской и на спуске к пляжу у Октябрьского моста.

Уточняется, что прекращать подачу горячей воды не будут. Однако во время испытаний могут произойти разрыв трубопроводов и размыв грунта. При обнаружении выхода воды на поверхность необходимо обратиться по телефонам: 051, 227-44-44, 218-68-88; 289-01-45, 289-01-47; 223-17-44, 223-06-15.

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