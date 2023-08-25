В Новосибирске к учебному году готовы 468 школ

Первого сентября в Новосибирских школах за парты сядут 23 285 первоклассников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В мэрии Новосибирска заявили о готовности школ к учебному году. Не прошли приемку только три образовательных организации из 471.

- В ходе приемки из 471 образовательной организации принято 468. Исключениями стали две школы, на месте которых строятся новые здания, и детский сад, где идет капитальный ремонт, - сообщили в мэрии.

Речь идет о школе № 57, лицее № 185 и детском саде № 322.

Первого сентября в Новосибирских школах за парты сядут 23 285 первоклассников. Всего же образование будут получать 215 864 ученика. Это на 15 тысяч ребят больше, чем в 2022 году. А в детских садах, наоборот, наблюдается уменьшение числа детей. В новом учебном году детсады города примут 84 915 воспитанников, что на 4 тысячи меньше по сравнению с прошлым годом.

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