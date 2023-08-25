Под Новосибирском 90-летняя пенсионерка не заметила пожар пока стирала половики

Под Новосибирском 90-летняя пенсионерка не заметила пожар в доме. Источник фото: МЧС по Новосибирской области

В селе Шипуново Сузунского района Новосибирской области чуть не сгорел дом 90-летней пенсионерки. От трагедии бабушку спас пожарный извещатель.

- 25 августа в 09:03 в селе Шипуново сработал пожарный извещатель с GSM-модулем. Датчик отреагировал на задымление в бревенчатом доме на улице Юбилейная, где проживает пенсионерка, - рассказали в региональном МЧС.

Как выяснилось, женщина даже не слышала сигнала датчика. В это время она спокойно стирала половики во дворе. А о пожаре в собственном доме узнала от самих пожарных, которые подъехали к ее дому.

Несмотря на закрытые окна и двери, огонь успел повредить стены, потолок и домашние вещи на площади десяти квадратных метров.

Для ликвидации горения привлекались семь спасателей и две машины. Пожар потушили за четыре минуты.

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