Хватал за волосы и пинал: появилось видео, как муж до смерти забил мать троих детей в Новосибирске

Появилось видео, где мужчина до смерти забил свою жену. Фото: Кадр из видео

Появилось видео, где мужчина до смерти забил свою жену. Напомним, ЧП случилось в Заельцовском районе 18 августа. По версии следствия, мужчина и женщина вместе были в парке, когда между ними возникла ссора, которая и закончилась избиением.

— Мужчина на почве ревности нанес женщине множественные удары руками и ногами в область головы и туловища, — сообщали в Следственном комитете.

На кадрах ролика видно, как мужчина хватает женщину за волосы и избивает ногами и руками, а потом швыряет на землю.

От полученных травм 46-летняя женщина скончалась. Супруг вынес ее тело на балкон, ушел на работу в ЧОП. А спустя несколько часов завернул труп убитой женщины в одеяло и на садовой тачке вывез в парк «Сосновый бор».

Суд арестовал мужчину на два месяца.

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