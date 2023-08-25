«Женщину зажало в машине»: в Новосибирской области «Мазда» выехала на встречку и столкнулась с грузовиком

В Новосибирской области на трассе столкнулись иномарка и грузовик. Фото: «Дороги с Кузнецовым»

В Новосибирской области на трассе столкнулись иномарка и грузовик. Женщину-водителя зажало в машине. ДТП случилось вечером в пятницу, 25 августа.

— В 16:00 на 1449 километре трассы Р-254 43-летняя женщина за рулем автомобиля «Мазда 6» выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Хино Ренжер» за рулем которого был 54-летний водитель, — сообщается в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».

Женщину-водителя легковушки зажало в машине. Фото: «Дороги с Кузнецовым»

В ДТП пострадала водитель «Мазды»: ее зажало в машине. На помощь сибирячке пришли сотрудники МЧС. Женщину доставили в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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