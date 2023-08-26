Дождем и сильным ветром начнутся выходные в Новосибирской области

В субботу будет дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние выходные августа выдадутся прохладными. Синоптики обещают 26 августа +19…+21 градус, дожди и сильный ветер.

— Ожидается переменная облачность, в первой половине ночи небольшой дождь, утром и днем преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 16, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В Новосибирской области ночью будет +4…+9 градусов, до местами +14, днем — +18…+23. Днем преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди, ночью пройдет дождь и град. Ночью и утром местами туманы.

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