В Новосибирске подросток на мопеде сбил 9-летнего мальчика на самокате

В Новосибирске подросток на мопеде сбил школьника на самокате. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске подросток на мопеде сбил школьника на самокате. ДТП произошло в Кировском районе днем в пятницу, 25 августа.

— В 15:35 17-летний подросток на мопеде «Альфа» ехал по улице без названия со стороны дома № 161 на улице Петухова в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. У дома № 62 на улице Сибиряков-Гвардейцев он сбил 9-летнего мальчика на самокате, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего школьника доставили в больницу для уточнения травм. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего уточняются.

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