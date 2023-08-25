Новосибирская область заплатит за спасение подростка, пострадавшего в ДТП в Казахстане

За спасение подростка, пострадавшего в ДТП в Казахстане, заплатит Новосибирская область. Фото из официальной группы Национальной службы санитарной авиации

Авария случилась 7 августа 2022 года в Казахстане. 16-летний подросток из Ставрополя, гостивший с семьей у родственников попал под колеса грузовика, катаясь на велосипеде. Казахстанские медики не смогли полностью справиться с травмами головы и позвоночника. Требовалась эвакуация на родину и сложная операция. Родители мальчика достучались до правительства, и подростка эвакуировали в медицинский центр им. Мешалкина в Новосибирске. Подростка отвезли на вертолёте Ми-8, но с тех пор дорогую услугу перевозки никто не оплатил. — Между Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией действует соглашение о взаимном предоставлении гражданам равных прав в получении скорой и неотложной медицинской помощи. По нему расходы на транспортировку больного ложатся на то государство, гражданин которого пострадал. Ответ на этот вопрос искал Арбитражный суд Новосибирской области. В списке ответчиков оказались новосибирская Станция скорой медицинской помощи, региональный и федеральный Минздрав и сама клиника Мешалкина. А стоимость перелета Национальная служба санавиации оценила в 2 миллиона рублей, — сообщает «Новая Сибирь». В итоге Арбитражный суд решением от 17 августа постановил, что расходы должна взять на себя Новосибирская область. Правительство региона ни с объемом услуг, ни с их стоимостью не спорит, но в новосибирском Минздраве и в Службе скорой помощи с решением не согласны. Будут ли оспаривать решение, пока неизвестно.

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