В Новосибирске «Хонда» сбила 3-летнюю девочку во дворе жилого дома

В Калининском районе Новосибирске иномарка сбила 3-летнюю девочку во дворе дома. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Калининском районе Новосибирске иномарка сбила 3-летнюю девочку во дворе дома. ДТП случилось днем в пятницу, 25 августа.

— 36-летний водитель автомобиля «Хонда Фит» ехал по двору дома № 57 по улице Магистральная в сторону дома № 59, когда сбил 3-летнюю девочку, перебегавшую дорогу, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

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