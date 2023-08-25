В Новосибирской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 августа в Новосибирской области стартовала прививочная кампания против гриппа. В регион уже поступило более 500 тысяч доз препарата.

- В регион поступило 571 780 доз вакцин российского производства: «Совигрипп» - для взрослых, «Ультрикс Квадри» - для детей. Вакцина распределена во все государственные больницы, - рассказали в региональном Минздраве.

На сегодняшний день успели привить уже 45 130 новосибирцев, в том числе 5 799 детей. Всего за период проведения кампании планируется сделать прививки 1 миллиону 677 тысячам человек.

Для удобства горожан было организовано несколько прививочных пунктов. Так, привиться от гриппа можно в поликлиниках, детям - в образовательных учреждениях, взрослым - вызвав мобильную бригаду по месту работы.

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