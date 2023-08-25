Новосибирский суд прекратил уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай»

Кортнев позже извинился перед полицейским.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, который публично оскорбил полицейского, закрыли. Музыканту выписали штраф в 20 тысяч рублей.
— Вечером 15 февраля сотрудники полиции прибыли для эвакуации людей, находящихся в помещении кафе «Ред Реббит» в Академгородке. Алексей Кортнев, будучи недовольным отменой выступления возглавляемой им группы «Несчастный случай», публично оскорбил капитана полиции, показал ему неприличный жест в виде среднего пальца, — сообщили в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Кортнев извинился перед капитаном полиции и возместил ему моральный вред в размере 70 тысяч рублей, а также принес пожертвование 10 тысяч рублей в счет народного фронта помощи «Все для победы».
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