В Новосибирске женщина оплатила 259 тысяч за нарушения ПДД, которых не совершала

Жительница Новосибирска расплатилась за 167 нарушений ПДД, которые не совершала. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жительница Новосибирска расплатилась за 167 нарушений ПДД, которых не совершала. За неоформленный документ 37-летняя сибирячка расплатилась геймерским креслом и smart телевизором на сумму 259 500 рублей.

Приставы заинтересовались женщиной, когда у нее накопилось более 160 непогашенных долгов в области дорожного движения. В то же время было не понятно, почему штрафы приходят из Ставропольского края.

- Женщина пояснила, что машину продала, но не сняла с учета. Поскольку по документам сибирячка является собственником, то и штрафы будут приходить ей, - рассказали в ГУ ФССП региона.

На геймерское кресло и smart телевизор пристав наложила арест.

На месте в приложении должница оплатила основной долг 92 500 рублей и взыскание в размере 167 000 рублей.

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