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НовостиОбщество25 августа 2023 10:12

В Новосибирске женщина оплатила 259 тысяч за нарушения ПДД, которых не совершала

Виной всему стал вовремя неоформленный документ
Полина ШЕВЧЕНКО
Жительница Новосибирска расплатилась за 167 нарушений ПДД, которые не совершала.

Жительница Новосибирска расплатилась за 167 нарушений ПДД, которые не совершала.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жительница Новосибирска расплатилась за 167 нарушений ПДД, которых не совершала. За неоформленный документ 37-летняя сибирячка расплатилась геймерским креслом и smart телевизором на сумму 259 500 рублей.

Приставы заинтересовались женщиной, когда у нее накопилось более 160 непогашенных долгов в области дорожного движения. В то же время было не понятно, почему штрафы приходят из Ставропольского края.

- Женщина пояснила, что машину продала, но не сняла с учета. Поскольку по документам сибирячка является собственником, то и штрафы будут приходить ей, - рассказали в ГУ ФССП региона.

На геймерское кресло и smart телевизор пристав наложила арест.

На месте в приложении должница оплатила основной долг 92 500 рублей и взыскание в размере 167 000 рублей.

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