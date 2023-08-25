Новосибирская область стала одной из лучших в России в сфере образования

Новосибирская область стала одной из лучших в сфере образования. Фото: Правительство региона

Андрей Травников поставил системе образования амбициозные задачи: повышение интереса к математике, профессии педагога, продвижение образовательных успехов региона

В обращении к участникам пленарного заседания XXIII Съезда работников образования региона «Система образования Новосибирской области: новые вызовы – новые требования – новая ответственность» Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты образовательной политики региона на предстоящий период.

- Темпы изменений, по основным приоритетам, которые набрала отрасль за прошедший год, и за пятилетку, позволяют нам оставаться лидером, двигаться быстрее всех остальных. Нам удалось выстроить цельную, многоуровневую систему профориентации, выявления и развития талантов. Мы выполнили задачу, которую формулировали пять лет назад – войти в десятку лучших систем образования страны, приблизились к задаче, которую обозначили год назад – войти в пятерку лучших, - отметил Андрей Травников.

Благодаря системной работе Правительства Новосибирской области, за последние пять лет в регионе введены в эксплуатацию 23 школы проектной мощностью почти 18 000 мест, 46 детских садов почти на 8 600 мест, дополнительно за счет перепрофилирования открыто ещё почти 13 000 мест в школах и 6 000 мест в детских садах. Уровень доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет вырос на 4,7% и достиг 100%, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет вырос на 35%.

Сформирована постоянно действующая система профориентационных проектов, включающая сеть спецклассов, центры «Точка роста», 5 IT-кубов, «Политехническая и агротехническая школа», онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ», «Дни профессионального выбора», «Билет в будущее», 3 центра политехнического обучения.

По результатам федеральной оценки региональных механизмов управления качеством образования Новосибирская область в 2022 году заняла 6 место в России, существенно улучшив позиции по сравнению с 2020 и 2021 годами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер