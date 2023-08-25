В Новосибирске родственники многодетной матери, забитой до смерти мужем, опровергли версию о ее убийстве из-за беременности

Дочь многодетной матери, убитой мужем в Новосибирске, опровергла ее беременность. Фото: СК РФ НСО // предоставлено дочерью погибшей.

Новосибирск потрясло жестокое убийство многодетной матери. С 47-летней женщиной расправился муж: он забил ее до полусмерти по пути домой. Когда наутро жена умерла, сперва спрятал труп на балконе. А спустя несколько дней вывез на тележке в парк, завернув тело в одеяло.

Что стало причиной убийства, выясняют следователи. В СМИ появилась информация, что женщина сообщила мужу о беременности. И что якобы эта новость вывела его из себя. Дочь погибшей опровергла эту версию:

– Мама не могла даже разговоров вести про беременность. У нее после трех кесаревых сечений была гинекологическая процедура, после которой она не могла забеременеть. И все это знали. И то, что сейчас пишут в СМИ, полный бред, - рассказала КП-Новосибирск дочка погибшей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что мужа многодетной матери арестовали.

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