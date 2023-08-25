Мэр Новосибирска Анатолий Локоть: Park сafe в Первомайском сквере снесут

В Первомайском сквере сейчас идет реконструкция. Фото: Мэрия Новосибирска

Владелец заведения Park cafe у Первомайского сквера собирается снести этот объект. 25 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть также высказался насчет судьбы ресторанов, которые расположены в Первомайском сквере.

— На сегодняшний день есть судебное решение в отношении двух объектов. Насчет Park cafe мы проинформированы от собственника, что он намерен снести здание своими силами. В отношении другого объекта Sabai bar тоже есть судебное решение, но собственник не спешит. Поэтому мы сейчас работаем настойчиво с приставами, и мы намерены снести это здание, — сообщил Локоть на пресс-конференции.

Напомним, в Первомайском сквере сейчас идет реконструкция. По решению суда ранее там снесли здание другого ресторана, Carl’s Jr.

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