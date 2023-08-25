По поручению губернатора Андрея Травникова стартовал ремонт участка проспекта Дзержинского в Новосибирске. Фото: правительство НСО.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский проверил исполнение поручения Губернатора Андрея Травникова по комплексному ремонту участка проспекта Дзержинского от ул. Волочаевской до ул. Ползунова. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Известно, что губернатор поручил правительству выделить дополнительную субсидию городу Новосибирску из областного бюджета на ремонт этого объекта. Стоимость комплексного ремонта участка составила 77,1 млн рублей. Областная субсидия полностью обеспечит финансирование работ на объекте.

- Работы начались 18 августа. На участке обновят асфальтобетонное покрытие, заменят бортовые дорожные и садовые камни, отремонтируют тротуары, парковочные карманы, восстановят газон. Подрядчик приступил к работе на объекте, на данный момент сфрезеровано существующее покрытие проезжей части, произведен демонтаж бортового камня и покрытия тротуаров, начаты работы по устройству выравнивающего асфальтобетонного покрытия. Работы по обустройству покрытия проезжей части завершатся к концу сентября 2023 года, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Глава региона дал поручение проконтролировать ход дорожных работ. Это необходимо для того, чтобы предотвратить сбои технологии и появление дефектов на дорогах. Губернатор подчеркнул, что контролировать работы нужно на всех этапах.

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