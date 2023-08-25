Прокуратура Новосибирска выявила нарушения в работе «Горэлектротранспорта». Источник фото: прокуратура Новосибирской области
В Новосибирске прокуратура выявила нарушения в работе «Горэлектротранспорта». Компания не обеспечивала безопасные условия для пассажиров трамваем и троллейбусов.
- Во время проверки вскрыты многочисленные нарушения в сферах пожарной безопасности и охраны труда, а также факты несоответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности дорожного движения, несоблюдения законодательства о противодействии коррупции, - говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Выяснилось, что у директора филиала одним из подчиненных был родственник, который занимал должность начальника цеха.
Прокуратура обязала директора «ГЭТ» и мэра Новосибирска устранить выявленные нарушения. Также возбуждено шесть «административок».
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