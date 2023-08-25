В Новосибирске обсудили помощь ИИ в развитии городов. Источник фото: «Ведомости Законодательного собрания»

Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT продолжает увеличивать число поклонников. Почти за девять месяцев своей востребованности ИИ завоевал сердца начиная от школьников, заканчивая программистами.

На форуме «Технопром-2023» также зашел разговор об искусственном интеллекте. Но только о новом, который сможет помочь в развитии наших городов.

- Если говорить про ChatGPT, то он, может быть, и хорош на бытовом уровне, но для решения серьезных задач не подходит: очень разнородные источники информации, ограниченность логических связей и так далее, - объяснил заведующий лабораторией Института цитологии и генетики СО РАН Владимир Иванисенко изданию «Ведомости Законодательного собрания».

Опыт в создании информационно-аналитических систем уже есть. Так, несколько лет назад команда Владимира Иванисенко добилась от созданной ими ANDSystem выдачи структурированных знаний по биомедицине.

Работой в сфере разработки аналогичных систем занимается и директор первого в Академгородке Федерального исследовательского центра Николай Колчанов. Сейчас готовится новая версия ANDSystem.

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