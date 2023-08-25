Волшебное имя: Гарри Поттер родился в Сибири 25 августа

В Кемерове в семье Алины и Сергея Поттеров родился мальчик Гарри. Источник фото: Сибдепо

25 августа в 12.30 в Кемерове в семье Алины и Сергея Поттеров родился мальчик Гарри. Малыш появился на свет с ростом 53 сантиметра и весом 3,7 килограмма.

Как рассказал Сибдепо папа Гарри, они с женой не являются фанатами саги Джоан Роулинг о юном волшебнике. Решение назвать сына таким именем пришло само собой во время очередного УЗИ, которое показало пол будущего ребенка.

— Мы решили назвать сына Гарри Поттером, потому что это волшебное имя, которое принесет много волшебства в реальный мир. На самом деле каждый житель планеты знает имя Гарри Поттера. Как бы мы ни назвали ребенка, его с такой фамилией все равно бы называли Гарри Поттером, только сейчас это не шутки, а его настоящее имя. Это необычно, это интересно, это запоминается, — рассказал Сергей Поттер.

Молодой отец отмечает, что сын не столкнется с проблемой быть названным другим именем. Теперь окружение сына никогда не забудет, как его зовут.

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