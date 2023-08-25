В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли тело пенсионерки

Женщина могла упасть, когда мыла окна.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Советском районе Новосибирска под окнами дома №16 по улице Арбузова нашли тело пенсионерки. Инцидент произошел около 11.30. К дому вызвали «скорую помощь», но спасти пострадавшую не удалось.
— Следственным отделом по Советскому району проводится проверка по факту обнаружения тела женщины возле многоквартирного дома. Все обстоятельства уточняются, — сообщили КП-Новосибирск в СУ СК России по Новосибирской области.
По одной из версий, женщина могла упасть, когда мыла окна. Напомним, ранее в доме на улице Халтурина в запертой квартире обнаружили труп женщины.
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