В Новосибирске прокуратура нашла 160 нарушений в работе котельных

Во время подготовки к отопительному сезону прокуратурой совместно с Ростехнадзором выявили более 160 нарушений.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Во время подготовки к отопительному сезону прокуратура совместно с Ростехнадзором выявили более 160 нарушений в работе коммунальных организаций. Им внесли 60 представлений и возбудили 17 административок.
- Прокуроры направили в суды свыше 20 исков о проведении ремонта на объектах ЖКХ, объявили почти 100 предостережений руководителям организаций, - уточняется в сообщении прокуратуры региона.
В Кировском районе три управляющие компании не провели работы по проверке прочности трубопроводов из-за капремонта системы отопления. Прокурор потребовал устранить нарушения и обявил десять предостережений.
Прокуратура Железнодорожного района предотвратила срыв сроков начала отопительного сезона в 19 ресурсоснабжающих компаниях.
Ход подготовки к отопительному сезону в Новосибирской области находится на контроле ведомства.
Напомним, отопительный сезон в регионе начинается при условии сохранения на протяжении пяти дней среднесуточной температуры +8 градусов.
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